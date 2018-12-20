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Кредит от МВФ: какие обязательства взяла на себя Украина

Кредит от МВФ: какие обязательства взяла на себя Украина
17:20 Сегодня Телеграф Фото: Телеграф

Новости Бизнеса: Ключевые обязательства, которые должна выполнить Украина в рамках сотрудничества с МВФ.

В распоряжении журналистов оказался текст Меморандума об экономической и финансовой политике в рамках новой программы на 2018-2020 годы.

ЭП публикует текст меморандума и выделяет основные структурные маяки - ключевые обязательства, которые должна выполнить Украина.

1. Консолидация Государственной фискальной службы в два отдельных юрлица: Налоговую службу и Таможенную службу до конца апреля 2019 года, причем обе службы будут отчитываться министру финансов.

2. Принять решение о повышении тарифов на теплоснабжение, начиная с 1 января 2019 года, с учетом высокой оптовой цены на газ для остальных тепловых компаний до конца декабря 2018 года. С 1 января 2020 года "Нафтогаз" будет продавать газ для бытовых потребителей и компаний-производителей тепловой энергии по превосходящим рыночным ценам, отмена поставок по специальным обязанностям (PSO) состоится до 1 мая 2020 года.

Глава Минфина назвала отличия новой программы МВФ

3. До конца декабря 2018 года НБУ обнародует изменения в существующее положения об операциях со связанными лицами. В дополнение к этому, к той же дате Национальный банк примет изменения в свои правила относительно капитала, предусматривающие уменьшение регулятивного капитала на объемы кредитов, предоставленных связанным лицам, сверх нормативных ограничений.

4. Минфин регулярно будет отчитываться о прогрессе в восстановлении активов и в судебных процессах в отношении четырех государственных банков. Первый отчет будет опубликован до конца марта 2019 года.

5. Верховная Рада примет закон о "Сплит" и полномочиях НКЦБФР (№2413 6303) до конца марта 2019 года.

6. Назначение в ВАСУ по крайней мере 35 антикоррупционных судей с безупречной репутацией и соответствующими профессиональными навыками до конца апреля 2019 года.

7. До конца июня 2019 года НБУ должен принять меры против банков, которые не соответствуют требованиям по капиталу.

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8. Завершение отчета об аудите НАБУ до конца июля 2019 года.

Как сообщалось, 18 декабря Совет директоров Международного валютного фонда согласовал программу помощи stand-by для Украины на 14 месяцев на общую сумму 3,9 млрд долларов. Первый транш объемом 1,4 млрд долларов поступит на счета НБУ до 25 декабря.

В октябре Международный валютный фонд и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by, которая заменит программу расширенного финансирования, истекающую в марте 2019 года.

Это произошло сразу после того, как правительство согласилось повысить цену на газ для населения на 23,5%, что было одним из ключевых требований кредитора.

5 декабря Кабинет министров одобрил проект меморандума о сотрудничестве между Украиной и МВФ. Для ее запуска новой программы необходимо было дождаться принятия ее Советом Фонда.

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МВФ, Кредит МВФ, Транш МВФ.
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