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Глава Минфина назвала отличия новой программы МВФ

Глава Минфина назвала отличия новой программы МВФ
18:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Новая программа МВФ фокусируется на фискальных, бюджетных и монетарных вопросах.

Отличием утвержденной Международным валютным фондом (МВФ) новой 14-месячной программы stand-by на $3,9 млрд от действовавшей программы EFF является ее сфокусированность, в первую очередь, на фискальных, монетарных и бюджетных вопросах, сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

"В программе есть некоторые части завершения реформ, например, в антикоррупционном направлении. Но главная часть больше касается НБУ и Минфина. Из структурных реформ - реформа ГФС (Государственной фискальной службы – ред), и на днях Кабмин начал этот процесс… Еще одного шанса (реформирования ГФС – ред) у нас не будет, поэтому это надо сделать", – сказала она в интервью.

О.Маркарова отметила, что правительство начинает процесс реорганизации ГФС путем создания двух юридических лиц – налоговой и таможенной служб. "Этим (решением – ред) мы начали процесс, который при слаженной и быстрой работе завершим через три месяца, а если возникнут какие-то трудности - за полгода", – добавила министр финансов.

Еще одним условием новой программы она назвала завершение реформы корпоративного управления в банковском секторе – реформирование наблюдательных советов во всех государственных банках в соответствии с согласованными принципами.

В то же время глава Минфина уточнила, что отдельного условия о сроках вхождения международных финансовых организаций в капитал госбанков в программе нет. "Это - часть нашей работы по стратегии управления государственными банками. Для нас остается приоритетом привлечения IFC в Укргазбанк и ЕБРР - в Ощадбанк. К сожалению, не удалось завершить эти процессы до конца этого года. Но здесь спешка не главное, главное – результат. С обоими институтами мы работаем по этому вопросу", – пояснила О.Маркарова.

По ее словам, в течение действия всей программы должно выполняться постановление Кабмина от октября 2018 года о постепенном доведении цен на природный газ для населения и ТКЭ до рыночного уровня до января 2020 года.

"Кроме того, в техническом меморандуме будут показатели по исполнению бюджета, по долгу - они будут мониториться ежеквартально", – указала О.Маркарова, добавив, что частично затрагиваются вопросы монетизации и продолжения реформы банковского надзора, о которой лучше расскажет Нацбанк.

Комментируя соответствие планов правительства пересмотра пенсий и других социальных платежей утвержденной программе, глава Минфина подчеркнула, что эти планы учтены в бюджете, который был согласован при подготовке stand-by и отвечает целям программы.

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"То есть все, что предусматривает бюджет, согласовано. То, что совет директоров МВФ утвердил программу, свидетельствует о том, что бюджет и в части доходов, и в части расходов. реалистичный - и это общее наше с МВФ видение", – заявила О.Маркарова.

В целом она оценила условия программы как сложные, но реалистичные и выполнимые. "Я не вижу там ничего, что невозможно было бы сделать. Ко всему нужно приложить усилия", – подчеркнула глава Минфина.

Отвечая на вопрос о планируемых сроках следующей миссии МВФ по анализу выполнения программы, О.Маркарова указала, что пока рано называть конкретные даты. "Программа принята с 6-месячным пересмотром. Что это такое? Может, мы сделаем все намного быстрее и отчитаемся, и скажем миссии: "Приезжайте", – пояснила министр.

В октябре Международный валютный фонд и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by, которая заменит программу расширенного финансирования, истекающую в марте 2019 года.

Это произошло сразу после того, как правительство согласилось повысить цену на газ для населения на 23,5%, что было одним из ключевых требований кредитора.

5 декабря Кабинет министров одобрил проект меморандума о сотрудничестве между Украиной и МВФ. Для ее запуска новой программы необходимо было дождаться принятия ее Советом Фонда.

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МВФ, Минфин, ГФС, Оксана Маркарова.
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