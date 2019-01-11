Порошенко: Экономика Украина вышла из зоны риска

Новости Бизнеса: По словам президента, российская агрессия в Украине привела к потери примерно четверти промышленного потенциала.

Президент Петр Порошенко считает, что в 2018 году Украине удалось обеспечить макрофинансовую стабилизацию и выйти из зоны риска.

Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.

"Еще четыре года назад Украина была в полушаге от дефолта и в шаге от национальной катастрофы. А дальнейшая вооруженная агрессия РФ, незаконная аннексия Крыма и оккупация части Донбасса привели к потере примерно четверти промышленного потенциала", - написал президент.

По словам президента, несмотря на это, Украине удалось общими усилиями обеспечить макрофинансовую стабилизацию и выход Украины из зоны риска.

"Я абсолютно четко понимаю, что перед нами все еще множество проблем, которые предстоит решить. Но самое трудное у нас точно позади. Двигаемся вперед!", - добавил президент.

Напомним, председатель Совета Нацбанка Богдан Данилишин надеется, что 2019 год только закрепит нынешние благоприятные тенденции.