Для Украины и еще 5 стран подготовили план развития инфраструктуры

Новости Бизнеса: Еврокомиссия и Всемирный банк разработали инвестиционный план по развитию инфраструктуры в странах "Восточного партнерства".

Еврокомиссия и Всемирный банк разработали инвестиционный план действий по развитию инфраструктуры в странах ”Восточного партнерства”.

На реализацию плана необходимы инвестиции в объеме около 13 млрд евро, за которые планируют построить или реконструировать 4,8 тыс. километров автомобильных и железнодорожных дорог, а также аэропорты, порты, логистические центры, пункты пересечения границы, сообщает Deutsche Welle.

В плане речь идет о шести странах - Украине, Грузии, Молдове, Азербайджане, Беларуси и Армении.

В 2017 году на саммите ”Восточного партнерства” было решено присоединить эти страны к Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) - это одна из 20 задач ”Восточного партнерства” до 2020 года.

”Усиление транспортных связей как внутри региона ”Восточного партнерства”, так и между регионом и ЕС имеет потенциал дать толчок экономическому росту и созданию рабочих мест”, - заявила еврокомиссар по вопросам транспорта Виолетта Булк.

Инвестиционным планом предусмотрены приоритетные краткосрочные (до 2020 года) и долгосрочные (до 2030 года) проекты. В Украине это, например, ремонт участка трассы Киев-Одесса в Черкасской области, на который необходимо 210 млн евро, или строительство Северной объездной дороги Львова, на которое необходимо 120 млн евро. Ожидается, что средства на последний проект могут выделить Европейский инвестиционный банк или Европейский банк реконструкции и развития. В авиационной отрасли, например, 300 млн евро нужно на реконструкцию второй взлетной полосы и новый грузовой терминал международного аэропорта ”Борисполь”.