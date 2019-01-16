Скачать
Среда, 16.01.2019
Страшная статистика: с начала года корью заболели 5 тысяч человек
Страшная статистика: с начала года корью заболели 5 тысяч человек
Итоги 15 января: Суд над пленными моряками, план Мэй по Brexit и теракт в Кении
Итоги 15 января: Суд над пленными моряками и план Мэй по Brexit
18-летняя австралийка разбила Цуренко во втором круге Australian Open
18-летняя австралийка разбила Цуренко во втором круге Australian Open
День Ангела Арины 2019: значение имени и поздравления
День Ангела Арины 2019: значение имени и поздравления

Цены на нефть резко подскочили за сутки: в чем причина

Цены на нефть резко подскочили за сутки: в чем причина
08:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Нефть стабильна после публикации данных API о запасах, Brent у $60,7 за баррель.

Цены на нефть в среду стабильны после публикации данных Американского института нефти (API) о запасах. Накануне активный рост рынка поддержали сообщения о новых стимулах Китая, включающих снижение налогов.

При этом трейдеры и аналитики рассчитывают на сокращение товарных запасов нефти в США в официальных данных министерства энергетики шестой раз за семь недель.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures увеличилась на $0,05 (0,08%), до $60,69 за баррель.

Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 3 цента (0,06%) - до $52,13 за баррель.

По итогам торгов во вторник нефть Brent выросла в цене на $1,65 (2,80%) - до $60,64 за баррель, а WTI подешевела на $1,08 (2,09%), до $50,51 за баррель.

Согласно данным API, запасы нефти в США снизились на неделе, завершившейся 11 января, на 560 тыс. баррелей, пишет MarketWatch.

Вместе с тем институт сообщил о резком увеличении резервов бензина - сразу на 6 млн баррелей, а также о росте запасов дистиллятов на 3,2 млн баррелей.

Данные Минэнерго США будут обнародованы в среду. Как показал опрос, проведенный агентством Bloomberg, рынок ждет снижения на 2,5 млн баррелей.

Цены на нефть прибавили в цене

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, рассчитывают на сокращение запасов нефти на 250 тыс. баррелей. По их оценкам, запасы бензина поднялись на 2,6 млн баррелей, дистиллятов - на 90 тыс. баррелей.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих выразил уверенность в том, что коммерческие запасы нефти "вернутся к нормальным средним значениям, что повысит уверенность рынка".

Американское правительство прогнозирует, что до конца следующего финансового года (30 сентября 2020 года) США станут нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов, а к концу календарного 2020 года превышение экспорта над импортом составит не менее 1 млн баррелей в сутки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нефть, ОПЕК, Добыча нефти, Цена на нефть.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Народные приметы и обычаи на Крещение Господне 2019
02 Крещенская вода: кому нельзя купаться на Крещение Господне 2019
03 Возросло число арестованных в Москве украинских моряков
04 Преимущества солидарной пенсионной системы: пояснения Минсоцполитики
05 Супрун: врач сам решает, идти ли к пациентам
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Штормовой ветер, &quot;плюс&quot; и гололед: синоптики предупредили об ухудшении погоды
Штормовой ветер, "плюс" и гололед: погода ухудшается
В Украине подорожали доллары и евро: свежий курс валюта от НБУ
В Украине подорожали доллары и евро
Сутки в ООС: оккупанты стреляют из минометов, один боец ВСУ раненый
Сутки в ООС: оккупанты стреляют из минометов
Рецепт дня: картофельные мини-запеканки с грибами и сыром
Рецепт дня: картофельные мини-запеканки с грибами и сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь