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Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда на 2019-й год

Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда на 2019-й год
13:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: kmu.gov.ua

Новости Бизнеса: Кабмин утвердил бюджет Фонда соцстрахования на 2019 с доходами и расходами в 23,3 млрд грн.

Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2019 год с доходами в 398,2 млрд гривен и расходами 397,7 млрд гривен. Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании в среду.

При этом собственные доходы ПФ запланированы в размере 230,6 млрд гривен, остатки средств ПФ на начало года составили около 100 млн гривен, из государственного бюджета на финансовое обеспечение выплаты пенсий, повышений к пенсиям и дефицита ПФ предусмотрено 167,5 млрд гривен, в том числе 500 млн гривен на компенсацию расходов "Укрпочты" на выплату и доставку пенсий и денежной помощи населению.

В частности, бюджет Фонда соцстрахования утвержден с доходной частью 23,299 млрд грн, расходной - 23,269 млрд грн.

В расходную часть входят: материальное обеспечение и социальные услуги – 12,9 млрд грн, страховые выплаты – 8,5 млрд грн, страховые расходы на медицинскую и социальную помощь 0,5 млрд грн, профилактика страховых случаев – 11,3 млн грн, расходы, связанные с исполнением обязанностей страховщика, - 49 млн грн, расходы на развитие и функционирование информационно-аналитических систем Фонда – 33,5 млн грн, административно-хозяйственные расходы – 12 млрд грн.

Резерв средств составляет 30,4 млн грн.

Кроме того, правительство утвердило бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.

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Бюджет Фонда по безработице утвержден с доходной частью (вместе с остатками на начало года) 14,7 млрд грн, расходной – 13,5 млрд грн. Резерв средств для выплаты пособия по безработице составляет 545,6 млн грн.

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Кабмин, Пенсионный фонд, PФ, Пенсии, Фонд соцстрахования.
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