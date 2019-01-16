Рева пообещал, что в ближайшее время украинцы станут богаче

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13:21 Сегодня Телеграф Минсоцполитики Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Накопительная пенсионная система является дополнительным ресурсом для увеличения дополнительных выплат в будущем.

Министр социальной политики Украины Андрей Рева, говоря о перспективах накопительной пенсионной системы в Украине, выразил уверенность, что доходы украинцев существенно вырастут в ближайшее время.

Об этом сообщается на сайте Минсоцполитики.

Рева также отметил важную роль обязательного накопительного уровня пенсионной системы как дополнительного ресурса для увеличения пенсионных выплат в будущем.

”Накопительная система является эффективной, когда у людей появляется дополнительный ресурс и возможность использовать часть доходов не только на потребление, но и для того, чтобы отложить на будущее. Если же у людей не из чего экономить, то они ничего не накопят”, - сказал министр.

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”Поэтому, когда доходы людей существенно возрастут, а есть уверенность, что это произойдет в ближайшее время, появится и возможность часть ресурса накапливать, создав государственные гарантии сохранности этих средств. Тогда люди, через определенное количество лет, будут получать дополнительную пенсию из сделанных ими сбережений”, - добавил он.

Как сообщалось, с 1 марта 2019 года осовременивание пенсий в Украине будет происходить автоматически.

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Минсоцполитики, Доходы, Пенсия, Андрей Рева.
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