Порошенко утвердил решение СНБО об оборонном заказе на три года

Новости Бизнеса: Петр Порошенко утвердил основные показатели гособоронзаказа на 2019-2021 годы.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны от 26 декабря 2018г "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2019 и 2020, 2021 годы", которым ввел в действие данное решение.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 декабря 2018г "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2019 и 2020, 2021 годы" (прилагается, секретно)", - говорится в тексте указа №10/2019, опубликованном на сайте П.Порошенко в четверг утром.

Контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие настоящим указом, возлагается на секретаря Совета Александра Турчинова.

Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования.