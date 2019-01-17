Порошенко: Украина уверенно идет к членству в ЕС и НАТО

Новости Украины: Петр Порошенко заявил, что Украина внедряет коренные изменения в сфере безопасности и обороны.

Президент Петр Порошенко убежден, что Украина уверенно движется к членству в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, об этом он сказал на ежегодной встрече с иностранными дипломатами.

"Мы уверенно идем своим путем. Это путь построения демократического, правового, европейского государства, которое четко и целенаправленно движется к членству в Европейском Союзе и НАТО. Это путь нашего национального консенсуса, национальной идеи. И с этого пути, я уверен, мы уже не свернем", - подчеркнул Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли с ЕС является "нашим путеводителем полномасштабной экономической интеграции в общий европейский рынок".

"Украина успешно внедряет коренные преобразования в сфере безопасности и обороны государства. Украинская армия уже вошла в десятку самых мощных армий Европы. А принятый в прошлом году закон о национальной безопасности еще более быстрыми темпами приближать нас к стандартам НАТО", - добавил он.

Президент отметил, что приоритет членства в ЕС и НАТО будет зафиксирован непосредственно в Конституции. "Надеюсь, что эту мою инициативу в ближайшее время во втором чтении поддержит украинский парламент. Это станет нашим дополнительным предохранителем против любых попыток реванша", - отметил Порошенко.

Президент также поблагодарил Соединенные Штаты и других стратегических партнеров Украины за поддержку и помощь. "В Украине высоко ценят трансатлантическое лидерство Вашингтона в вопросе противодействия российской агрессии и поддержки Украины. Без преувеличения историческим стало решение предоставить Украине "Джавелин". Как фактор сдерживания, это не только в значительной степени усилило безопасность нашего государства. Это дало долгожданный сигнал и для наших партнеров", - отметил президент.