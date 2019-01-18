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Насалик рассказал, на сколько подорожал газ за 2 года

Насалик рассказал, на сколько подорожал газ за 2 года
12:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Инфляция и зарплата повлияли на рост стоимости электроэнергии

Увеличение стоимости электроэнергии было обусловлено подорожанием угля на 13,3%, газа - на 89%. Среди факторов, влияющих на стоимость электроэнергии, также инфляция и рост заработной платы в секторе энергетики.

Об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

"Стоимость угля с 2016-го по 2018-2019 годы увеличилась практически на 133% и составляет около 2800 грн /т. Аналогичная ситуация с газом, стоимость которого за этот период поднялась на 89%", - сказал Насалик.

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Среди факторов, влияющих на рост стоимости электроэнергии Насалик также назвал инфляцию и заработную плату.

"Заработная плата в энергетической сфере увеличилась на 94%", - отметил Насалик.

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Газ, Электроэнергия, Цена на газ, Игорь Насалик.
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