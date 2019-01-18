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Нафтогаз: Россия может прекратить транзит газа через Украину в 2020 году

Нафтогаз: Россия может прекратить транзит газа через Украину в 2020 году
10:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Глава "Нафтогаза" допускает прекращение "Газпромом" транзита газа через Украину в начале 2020 года.

Российская сторона на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита через Украину и импорта Украиной российского газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине и при отсутствии новых договоров может прекратить транзит в начале 2020 года, считает глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.

"Мое мнение – они тянут время до завершения политического процесса", – сказал он на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

А.Коболев отметил, что при условии ведения переговоров о новых контрактах в течение всего 2019 года времени для их заключения после парламентских выборов будет достаточно, однако вариант прекращения транзита все равно возможен.

"Есть ли вероятность, что "Газпром" откажется (от подписания новых контрактов – ред.) и будет пытаться войти в период 2020 года без контракта? – Да, такое уже было. Может ли он отключить транзит? – Может… Это было дважды сделано: 2006 и 2009 годы. Оба раза в январе, создавая неистовое давление как на Европу, так и на Украину", – заявил глава правления "Нафтогаза".

Газовые контракты между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом", заключенные в январе 2009 года, были крайне невыгодными для Украины и нанесли ей безвозвратный ущерб в $32 млрд.

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"Безвозвратно потеряли $32 млрд – переплаты, штрафы, другие компоненты. Это составляет 61 тыс. грн на семью", – сказал Коболев.

А.Коболев подчеркнул, что ущерб мог быть еще большим, однако благодаря победе в Стокгольмском арбитраже "удалось спасти $94,7 млрд, или 177 тыс. грн на семью".

Глава "Нафтогаза" также отметил, что завышенная базовая цена контракта в $450 за 1000 куб. м при рыночной на тот момент цене в Германии в $360 сделала Украину заложницей политической скидки от России. Он добавил, что подобным образом Россия использовала газ для политического давления в отношениях с Белоруссией, Грузией, Арменией и Молдовой.

По словам А.Коболева, это привело к Харьковским соглашениям 2010 года о продлении аренды базы Черноморского флота и скидке декабря 2013 года в обмен на отказ от евроинтеграции.

"Эти скидки стали предусловием дальнейшей оккупации", – высказал свое мнение глава правления "Нафтогаза".

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Газпром, Нафтогаз, Транзит газа, Андрей Коболев.
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