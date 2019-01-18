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Генкомпании Украины за 3 года сократили потребление антрацита в 2,7 раз

Генкомпании Украины за 3 года сократили потребление антрацита в 2,7 раз
12:27 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Министр энергетики Украины Игорь Насалик сообщил, что Украина за 3 года сократила потребление антрацита в 2,7 раз до 3,9 млн тонн в 2018 году.

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик на "часе вопросов к правительству" в Верховной Раде сообщил, что за последние 3 года вследствие перехода блоков тепловых электростанций (ТЭС) на использование угля "газовой" группы, потребление антрацита сократилось в 2,7 раз – с 10,5 млн тонн в 2016 году до 3,9 млн тонн в прошлом году.

Министр проинформировал, что в результате такого переоборудования в Украине появилось 1,3 тыс. МВт дополнительных энергогенерирующих мощностей, а в 2019 году добавится еще 1 тыс МВт благодаря переводу следующей партии блоков на "газовый" уголь. Такие мощности сопоставимы с работой одного атомного блока.

Переоборудование блоков ТЭС, которое проводилось из-за дефицита антрацита, который добывали в основном на неподконтрольных Украине территориях, началось в мае 2016 года.

С того времени, для работы на "газовой" группе угля были переоборудованы четыре блока Змиевской и Трипольской ТЭС, которые входят в состав "Центрэнерго".

Насалик рассказал, на сколько подорожал газ за 2 года

По прогнозам, в 2019 году планируется переход на работу на "газовом" угле 1-го блока Криворожской и 10-го блока Приднепровской ТЭС, принадлежащих группе ДТЭК, а также 1-го и 3-го блока Трипольской ТЭС).

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Антрацит, Сокращение, Потребление, Игорь Насалик, Министр энергетики Украины.
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