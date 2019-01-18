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Украина значительно нарастила торговлю с Бельгией

Украина значительно нарастила торговлю с Бельгией
15:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Бизнеса: Товарооборот между Украиной и Бельгией в январе-сентябре 2018 года вырос на 25% - до 993 млн долл.

Объем торговли между Украиной и Бельгией по итогам девяти месяцев 2018 года вырос на 25% - до 992,7 млн долл. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Согласно сообщению, в частности, экспорт украинской продукции в Бельгию за указанный период увеличился на 37,4% и составил 465,9 млн долл.

Пресс-служба сообщила, что во время заседания украинско-бельгийской смешанной комиссии по вопросам экономического и финансового сотрудничества в Брюсселе (Бельгия) госсекретарь Министерства экономического развития и торговли Украины Алексей Перевезенцев и генеральный директор Департамента двусторонних отношений Федеральной государственной службы по внешним делам Королевства Бельгии Аник Ван Калстер обсудили вопросы углубления двустороннего сотрудничества в сферах энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии, инфраструктуры, сельскохозяйственного сектора, а также сотрудничества в сфере ИТ и инноваций, и представили инвестиционные возможности в разных направлениях и сферах.

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”Правительство Украины продолжает воплощать реформы для улучшения инвестиционного климата: развивает возможности для государственно-частного партнерства, усиливает защиту прав и поддержку инвесторов, совершенствует управление государственными инвестициями”, - цитирует пресс-служба Перевезенцева.

Участники заседания отметили, что Украина и Бельгия имеют значительный потенциал для двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а бизнес обеих стран заинтересован в усилении взаимовыгодного сотрудничества.

По итогам 2017 года экспорт Украины в Бельгию составил 456 млн долл., увеличившись по сравнению с 2016 годом в 1,8 раза. При этом импорт бельгийских товаров в нашу страну превысил 523 млн долл. и темпы его прироста составили 116,2%.

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Украина, Бельгия, Товарооборот, Минэкономразвития, МЭРТ.
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