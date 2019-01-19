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ЕС собирается инвестировать 4,5 млрд. евро в развитие украинской инфраструктуры

ЕС собирается инвестировать 4,5 млрд. евро в развитие украинской инфраструктуры
04:42 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Еврокомиссия планирует выделить 4,5 миллиарда евро на инфраструктуру в Украине.

39 украинских инфраструктурных проектов, которые предусмотрены стратегией Drive Ukraine 2030, включены в индикативный план строительства трансъевропейской транспортной сети TEN-T.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает ЦТС.

На эти проекты предусмотрено почти 4,5 млрд евро. Упомянутый план подготовлен ЕС и Всемирным банком с целью развития транспортного сообщения в странах "Восточного партнерства".

По словам министра, реализация этих 39 проектов позволит значительно углубить инфраструктурную интеграцию Украины и в перспективе стать органической частью общеевропейской транспортной сети.

"Когда мы говорим, что имплементация Drive Ukraine стоит около 60 млрд долл, то уже в первый год ее реализации мы имеем минимум 50% финансирования из госбюджета и 10% финансирования со стороны наших европейских партнеров, международных финансовых организаций и за счёт государственно- частного партнёрства", - уточнил Омелян.

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Ранее Еврокомиссия определилась с объемом инвестиций, необходимых для реализации проектов трансграничной транспортной сети в Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине.

Они обойдутся примерно в 13 млрд евро и предусматривают строительство в целом 4,8 тыс километров автомобильных и железнодорожных магистралей, 6 портов и 11 логистических центров, а также аэропортов и пунктов пересечения границы.

К приоритетным инвестициям относятся как краткосрочные проекты, которые будут завершены к 2020 году, так и долгосрочные проекты, направленные на улучшение транспортных связей в рамках TEN-T до 2030 года.

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ЕС, Инвестиции, Еврокомиссия, Инфраструктура, Владимир Омелян.
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