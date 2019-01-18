ЕС собирается предотвратить торговую войну с США: опубликованы предложения

Новости мира: ЕС обнародовал предложения для торговых переговоров с США.

Европейский Союз обнародовал свои планы относительно переговоров по соглашению о свободной торговле с Соединенными Штатами, что является частью усилий, направленных на предотвращение торговой войны с президентом США Дональдом Трампом.

Предложения опубликованы на сайте Еврокомиссии.

"Европейская комиссия приняла предложения о проведении переговоров по торговым переговорам с Соединенными Штатами: одно касается оценки соответствия, чтобы компаниям было легче доказать, что их продукция соответствует техническим требованиям по обе стороны Атлантики, а вторая – отмены тарифов на промышленные товары", - говорится в сообщении.

Государства-члены теперь должны дать согласие на предложения до начала переговоров.