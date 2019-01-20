Скачать
Воскресенье, 20.01.2019
Парубий анонсировал рассмотрение изменений в Конституцию по НАТО и ЕС
Парубий анонсировал рассмотрение изменений в Конституцию по НАТО и ЕС
Порошенко пообещал восстановить аэропорт Донецка
Порошенко пообещал восстановить аэропорт Донецка
Australian Open-2019. Свитолина и Киз откроют игровой день
Australian Open-2019. Свитолина и Киз откроют игровой день
Врачи рассказали, как короткий сон влияет на здоровье
Врачи рассказали, как короткий сон влияет на здоровье

Минэнерго анонсировала конкурс на проект энергомоста Украина-ЕС

Минэнерго анонсировала конкурс на проект энергомоста Украина-ЕС
13:07 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Министерство энергетики Украины объявило конкурс по инвестиционному проект создания энергомоста Украина-ЕС на сумму 37 млрд грн.

Минэнергоугля объявило конкурс на проект энергомоста Украина-ЕС. Об этом во время часа вопросов правительству в Верховной Раде заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

"Уже с пятницы объявлен конкурс по инвестиционному проекту "Энергетический мост Украина-ЕС ". Этот проект дает не только увеличение экспорта электрической энергии, но и дает возможность завершить строительство в 2025 году энергоблока №3 ХАЭС, а в 2026 году - энергоблока № 4", - сказал Насалик.

По его словам, также продолжается работа над Централизованным хранилищем хранения отработанного ядерного топлива.

"Общая стоимость проекта составляет 37 млрд грн", - напомнил Насалик.

Как сообщалось ранее, за последние 3 года вследствие перехода блоков тепловых электростанций (ТЭС) на использование угля "газовой" группы, потребление антрацита сократилось в 2,7 раз – с 10,5 млн тонн в 2016 году до 3,9 млн тонн в прошлом году. Насалик проинформировал, что в результате такого переоборудования в Украине появилось 1,3 тыс. МВт дополнительных энергогенерирующих мощностей, а в 2019 году добавится еще 1 тыс МВт благодаря переводу следующей партии блоков на "газовый" уголь. Такие мощности сопоставимы с работой одного атомного блока.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, ЕС, Конкурс, Минэнерго, Энергомост, Инвестиционный проект.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 20 января 2019: все знаки Зодиака
02 "Безнадежная миссия в Москву": Маас не смог достичь компромисса с Лавровым
03 Настя Каменских поделилась снимком с Потапом и Позитивом
04 Пакьяо решением судей победил Бронера
05 Медики объяснили, кому нельзя есть киви
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Епифаний рассказал, что запланировала ПЦУ после его интронизации
Епифаний рассказал подробности его интронизации
В Украину возвращаются морозы и снег
В Украину возвращаются морозы и снег
В Украине отмечают День памяти защитников Донецкого аэропорта
Сегодня День памяти защитников Донецкого аэропорта
Рецепт дня: котлеты с сырной начинкой
Рецепт дня: котлеты с сырной начинкой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь