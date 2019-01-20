Минэнерго анонсировала конкурс на проект энергомоста Украина-ЕС

Новости Бизнеса: Министерство энергетики Украины объявило конкурс по инвестиционному проект создания энергомоста Украина-ЕС на сумму 37 млрд грн.

Минэнергоугля объявило конкурс на проект энергомоста Украина-ЕС. Об этом во время часа вопросов правительству в Верховной Раде заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

"Уже с пятницы объявлен конкурс по инвестиционному проекту "Энергетический мост Украина-ЕС ". Этот проект дает не только увеличение экспорта электрической энергии, но и дает возможность завершить строительство в 2025 году энергоблока №3 ХАЭС, а в 2026 году - энергоблока № 4", - сказал Насалик.

По его словам, также продолжается работа над Централизованным хранилищем хранения отработанного ядерного топлива.

"Общая стоимость проекта составляет 37 млрд грн", - напомнил Насалик.

Как сообщалось ранее, за последние 3 года вследствие перехода блоков тепловых электростанций (ТЭС) на использование угля "газовой" группы, потребление антрацита сократилось в 2,7 раз – с 10,5 млн тонн в 2016 году до 3,9 млн тонн в прошлом году. Насалик проинформировал, что в результате такого переоборудования в Украине появилось 1,3 тыс. МВт дополнительных энергогенерирующих мощностей, а в 2019 году добавится еще 1 тыс МВт благодаря переводу следующей партии блоков на "газовый" уголь. Такие мощности сопоставимы с работой одного атомного блока.