Украинские аграрии выходят на европейские рынки с новой продукцией

Новости Бизнеса: Заместитель министра аграрной политики Ольга Трофимцева сообщила. что Украина выходит на рынок ЕС с новой продукцией, растет квота на грибы, сливочное масло.

Отечественные производители сельскохозяйственной продукции выходят все с новыми продуктами на европейские рынки. Об этом в на полях проходящей в Берлине выставки "Зеленая Неделя" сказала заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева.

"Наши производители постепенно "нащупывают" европейский рынок и выходят все с новой продукцией", - сказала Трофимцева.

В качестве примера она привела грибы, по которым увеличивается выбор квоты, масло сливочное и другую молочку. Это продукты, которые раньше либо вообще не поставлялись, либо в очень малых количествах.

Хорошим примером чиновница назвала чеснок, тарифную квоту по которому украинские производители не выбирали вплоть до 2017 года, а в прошлом году выбрали почти на 100%. Трофимцева надеется, что в этом году ситуация повторится.

Традиционно не выбираются квоты по баранине и говядине, но на то есть объективные причины - у нас эта продукция не открыта для экспорта в ЕС.

Что касается продуктов, которые пользуются особым спросом, таких как мед, соки, по которым годовые квоты выбираются буквально за считанные недели, то ситуация, по оценке замминистра, может меняться. В частности, учитывая, что меда будет производиться меньше, соответственно будет уменьшен и экспорт в страны ЕС.

На порядке дня стоят как расширение торговли, так и диверсификация продуктов.

В целом Трофимцева видит "хорошие перспективы" в том, что касается сотрудничества с ЕС. Двусторонний товарооборот в сфере АПК растет, Зона свободной торговли "работает для двух сторон". Позитивно развивается не только торговая составляющая, но и кооперация в широком смысле, то, что связано с проектирование, дигитализацией, развитием сельских территорий.

"Мы довольны и торговой и кооперационной составляющей", - резюмировала замминистра.

По ее данным, за первые 11 месяцев прошлого года аграрный и пищевой товарный оборот между Украиной и ЕС вырос на 11% или 778,6 млн долл по сравнению с соответствующим периодом 2017 года и достиг 8,01 млрд долл. При этом украинский аграрный экспорт в страны Евросоюза увеличился на 362,3 млн долл и достиг 5,6 млрд долл. ЕС входит в пятерку основных торговых партнеров Украины в сфере АПК.