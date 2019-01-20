Украина абсолютно реально может быть независимой от каких-либо поставок газа

Новости Бизнеса: Премьер-министр Украины убежден, что в будущем Украина вполне может обойтись без импортного газа.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман убежден, что в будущем Украина вполне может обойтись без импортного газа. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Около 4 лет назад Украина начала свой путь к энергонезависимости. Мы отказались от российского газа, который использовался как гибридное оружие против нашей страны. А в будущем для Украины абсолютно реально не зависеть от каких-либо поставок газа из-за границы", - говорится в сообщении.

Гройсман напомнил 4 основных шага для украинской энергонезависимости.

По его словам, это: "Увеличение добывания украинского газа; Энергоэффективность. Потреблять меньше газа благодаря новым технологиям и разумному энергопотреблению; Интеграция украинской ГТС в европейский рынок; Защита украинцев, которые не в состоянии полностью платить за коммунальные услуги через систему субсидий. Механизмы монетизации субсидий".