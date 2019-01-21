В мире увеличилось количество миллиардеров

Новости Бизнеса: В 2018 году благосостояние богатейших людей планеты увеличилось на рекордные $900 млрд.

Число миллиардеров мире в 2018 году выросло до 2208 человек, или на 12% по сравнению с предыдущим годом.

За последние 10 лет оно увеличилось почти в два раза, говорится в докладе благотворительной и гуманитарной организации Oxfam, передает kommersant. Состояние миллиардеров ежегодно увеличивается на $900 млрд или почти на $2,5 млрд в день.

Состояние беднейших 3,8 млрд человек сравнялось с состоянием 26 богатейших людей. Их доходы уменьшились на 11%. 3,4 млрд человек находится на границе нищеты и живет менее чем на $5,5 в день.

Богатейший человек на планете - основатель Amazon Джефф Безос - нарастил свое состояние до $112 млрд. В докладе отмечается, что лишь 1% его богатств равен всему бюджету здравоохранения Эфиопии, где проживает 105 млн человек.