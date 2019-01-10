Скачать
Четверг, 10.01.2019
Цены на нефть рухнули после подорожания
Цены на нефть рухнули после подорожания
Итоги 9 января: украинские миротворцы в Мали и обращение Трампа к нации
Итоги 9 января: украинские миротворцы в Мали и обращение Трампа к нации
Костюк вышла в финал квалификации Australian Open
Костюк вышла в финал квалификации Australian Open
Старый Новый год 2019: традиции и обычаи 
Старый Новый год 2019: традиции и обычаи 

Богатейший человек в мире объявил о разводе

Богатейший человек в мире объявил о разводе
09:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Глава и совладелец компании Amazon Джефф Безос и его супруга Маккензи Безос решили развестись.

Глава Amazon.com Джефф Безос объявил, что он разводится со своей женой Маккензи после 25 лет брака.

"Мы прекрасно жили вместе, будучи женатой парой, и видим чудесное будущее для себя в роли родителей, друзей, партнеров по проектам и личностей, стремящихся к приключениям", - говорится в совместном заявлении супругов в твиттере Безоса. Джефф и Маккези сообщают, что, несмотря на развод, они останутся семьей.

Впрочем, общественность больше интересует, как супруги будут делить нажитый совместно капитал, ведь по данным журнала Forbes, состояние Джеффа Безоса оценивается в 139,6 млрд долларов.

Если у супругов не было брачного контракта, то по законам штата Вашингтон, где зарегистрированы Безосы, все активы при разводе делятся пополам.

В июле 2018 года агентство Bloomberg сообщало, что Безос возглавил список миллиардеров мира: тогда его состояние превысило $150 млрд.

Amazon обошел конкурентов по капитализации и вновь стал самой дорогой компанией

В сентябре Amazon стала второй после Apple компанией, чья капитализация превысила триллион долларов, а в январе 2019 года Amazon возглавила рейтинг самых дорогих компаний мира.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Развод, Amazon, Джефф Безос, Маккензи Безос.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Официальные курсы Национального банка Украины на 10 января
02 Затмение 2019: календарь лунных и солнечных затмений в 2019 году
03 Эксперты подсказали, какой чай очистит печень от токсинов
04 Голые Каменских и Потап спалились в одном бассейне
05 Ельченко объяснил решение Порошенко отправить ВСУ на Мали
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украину будет штормить: синоптики обещают много снега и гололед
Украину будет штормить: синоптики обещают много снега
Супрун предостерегла украинцев от Путина и холестерина
Супрун предостерегла украинцев от Путина и холестерина
Париж заявил о поддержке протестов &quot;желтых жилетов&quot; из-за рубежа
Париж заявил о поддержке "желтых жилетов" из-за рубежа
Рецепт дня: пирог &quot;Георгин&quot;
Рецепт дня: пирог "Георгин"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь