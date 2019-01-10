Богатейший человек в мире объявил о разводе

Новости мира: Глава и совладелец компании Amazon Джефф Безос и его супруга Маккензи Безос решили развестись.

Глава Amazon.com Джефф Безос объявил, что он разводится со своей женой Маккензи после 25 лет брака.

"Мы прекрасно жили вместе, будучи женатой парой, и видим чудесное будущее для себя в роли родителей, друзей, партнеров по проектам и личностей, стремящихся к приключениям", - говорится в совместном заявлении супругов в твиттере Безоса. Джефф и Маккези сообщают, что, несмотря на развод, они останутся семьей.

Впрочем, общественность больше интересует, как супруги будут делить нажитый совместно капитал, ведь по данным журнала Forbes, состояние Джеффа Безоса оценивается в 139,6 млрд долларов.

Если у супругов не было брачного контракта, то по законам штата Вашингтон, где зарегистрированы Безосы, все активы при разводе делятся пополам.

В июле 2018 года агентство Bloomberg сообщало, что Безос возглавил список миллиардеров мира: тогда его состояние превысило $150 млрд.

В сентябре Amazon стала второй после Apple компанией, чья капитализация превысила триллион долларов, а в январе 2019 года Amazon возглавила рейтинг самых дорогих компаний мира.