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В Израиле был заключен договор о ЗСТ с Украиной

В Израиле был заключен договор о ЗСТ с Украиной
19:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Бизнеса: Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли.

Представители правительств Украины и Израиля подписали соглашение о зоне свободной торговли между двумя странами в понедельник в Иерусалиме.

На церемонии подписания соглашения присутствовали президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

С украинской стороны документ подписал соглашение о свободной торговле Украина-Израиль первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив. Он также пояснил, что это даст украинским экспортерам.

"Будут отменены ввозные пошлины для около 80% украинских промышленных товаров с момента вступления соглашения в силу; новые возможности для модернизации промышленного производства в Украине, ведь отмена около 70% ввозных пошлин на израильскую промышленную продукцию будет способствовать высокотехнологичному инвестиционному импорту; увеличение израильских инвестиций в промышленность, АПК, высокотехнологичные сектора, ИТ, инновации; новый треугольник свободной торговли Украина-ЕС-Израиль, а украинские производители присоединятся к формированию глобальных цепочек добавленной стоимости", - написал С.Кубив в своей странице в Фейсбук в понедельник.

По словам первого вице-премьер-министра, украинская сторона также ожидает расширения украинско-израильского сотрудничества в области транспортного машиностроения, авиационной сферы и автомобилестроения.

Как сообщалось, П.Порошенко 20-21 января находится с официальным визитом в Израиле. Там он призвал Израиль способствовать освобождению украинских моряков, незаконно захваченных Россией в плен во время вероломного акта агрессии в Керченском проливе. Глава украинского государства пригласил президента Израиля Реувена Ривлина осуществить визит в Украину в 2019 году.

Порошенко в Израиле: что обсудили президенты

Кроме того, Петр Порошенко пригласил своего израильского коллегу Реувена Ривлина посетить Украину в текущем году.

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Украина, Израиль, ЗСТ, Петр Порошенко.
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