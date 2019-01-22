В 2018 году в Украине сократились объемы ж\д перевозок

Новости Бизнеса: Железнодорожный транспорт Украины в 2018 году сократил грузоперевозки на 5,1%, пассажироперевозки - на 4,4%.

Предприятия железнодорожного транспорта Украины в 2018 году сократили перевозку грузов по сравнению с 2017 годом на 5,1% – до 322,3 млн тонн, перевозку пассажиров (с учетом перевозок городской электричкой в Киеве) - на 4,4%, до 157,6 млн человек, сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, грузооборот железнодорожного транспорта за отчетный период сократился по сравнению с 2017 годом на 2,9% – до 186,34 млрд т/км, а пассажирооборот увеличился на 1,3%, до 248,44 млрд пасс./км.

По итогам прошлого года железные дороги страны перевезли во внутреннем сообщении и на экспорт 267,6 млн тонн грузов, что на 3,5% меньше показателя предыдущего года.

За отчетный период перевозки лесных грузов снизились на 14,1%, строительных материалов - на 12,8%, нефти и нефтепродуктов - на 9,3%, зерна и продуктов помола - на 7,9%, цемента - на 4,5%, химических и минеральных удобрений - на 3,9%, черных металлов - на 3,4%, каменного угля - на 2,6%, кокса - на 2,6%, лома черных металлов - 0,9%. Вместе с тем объем перевозок железной и марганцевой руды вырос на 2,5%.

Госстат отмечает, что приведенные данные не учитывают информацию с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС.