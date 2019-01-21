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Омелян выступает за полную ликвидацию маршруток как класса

Омелян выступает за полную ликвидацию маршруток как класса
22:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Маршрутки в больших городах должны исчезнуть как класс, их должны заменить большие автобусы.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявляет, что в больших городах пассажирские перевозки должны осуществлять большие автобусы, а маршрутки должны исчезнуть как класс.

Об этом он сказал в эфире "5 канала", сообщает корреспондент.

"Я убежден, что альтернативы большим автобусам в крупных городах нет. Маршрутки должны исчезнуть как класс - в Киеве, в Днепре, в Харькове их быть не может. Мы приложим все усилия, чтобы они исчезли", - сказал Омелян.

Омелян утверждает, что "Приднепровье" не повлияет на ближайшие аэропорты

Он добавил, что в этом году в Украине будут десятки новых маршрутов с новыми “Неопланами”.

Также он анонсировал проверки в сфере пассажирских перевозок, поскольку с 1 января мораторий на проверки бизнеса остановлен. По словам министра, планируется проверять не только подвижной состав, который осуществляет перевозку, но и автобазы, состояние водителей.

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Украина, Мининфраструктуры, Маршрутки, Владимир Омелян.
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