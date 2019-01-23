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Запорожская АЭС подключила два энергоблока после ремонта

Запорожская АЭС подключила два энергоблока после ремонта
11:40 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса: Третий и шестой энергоблоки Запорожской атомной электростанции подключили к сети после завершения планового ремонта.

Запорожская АЭС 22 января в 22:21 и 23 января в 1:30 подключила к энергосистеме страны блоки №3 и №6 после завершения на них средних плановых ремонтов, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Таким образом, по состоянию на утро среды, в работе находятся 13 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На блоке №1 Хмельницкой АЭС – 60 сутки среднего планового ремонта (до 6 августа), на блоке №1 Ривненской АЭС – 26 сутки капитального планового ремонта (до 1 марта).

Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.

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Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 построены по проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой – в октябре 1995 года.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

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АЭС, Запорожская АЭС, Энергоатом, Энергоблок.
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