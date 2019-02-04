Порошенко одобрил продление моратория на продажу земли

Новости Бизнеса: Петр Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу с/х земли.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон подписал закон, предусматривающий продление моратория на продажу земель сельхозназначения до 1 января 2020 года.

Как сообщается в понедельник на сайте Верховной Рады Украины, соответствующий закон (законопроект №9355-5) возвращен с подписью президента 4 февраля 2019 года.

Как сообщалось, Верховная Рада 20 декабря 2018 года одобрила законопроект №9355-5 о продлении моратория на продажу земель сельхозназначения до 1 января 2020 года. Законопроектом, в частности, предусмотрено, что Кабинет министров до 1 марта 2019 года должен разработать и внести на рассмотрение парламента проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

После голосования депутаты Алексей Мушак и Виктор Пинзеник зарегистрировали два постановления об отмене результатов голосования за закон о моратории в связи с "кнопкодавством". Однако на заседании 17 января парламент не поддержал эти постановления. Таким образом, закон должен вступить в силу после его публикации.

В то же время депутаты отметили, что за период отсутствия моратория сделки по купле-продаже земли не проводились, поскольку нет законопроекта о рынке земли.