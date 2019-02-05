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В Украине сократилось производство сахара

В Украине сократилось производство сахара
11:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Производство сахара в Украине в 2018/2019 МГ сократилось на 15%.

Производство сахара в Украине в 2018/2019 маркетинговом году (МГ, сентябрь-август) сократилось на 15% по сравнению с предыдущим сезоном – до 1,82 млн тонн, сообщили в Национальной ассоциации производителей сахара "Укрцукор".

"Всего в сезоне работало 42 сахарных завода, которые переработали 13,6 млн тонн сахарной свеклы, что почти на 10% меньше, чем в прошлом году. Вследствие уменьшения посевных площадей и количества сырья, мы и получили на 15% меньше сахара. Однако этого хватит для обеспечения внутренней потребности и реализации внешнеэкономических контрактов", - цитируется в сообщении заместитель председателя правления ассоциации "Укрцукор" Руслана Бутыло.

По ее словам, еще одной причиной сокращения производства сахара в 2018/2019 МГ стало низкое качество сырья. В 2018 году аграриям удалось получить рекордную урожайность сахарной свеклы, однако сахаристость была едва ли не самой низкой - 16,47%.

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Лидером по производству сахара, по традиции, стала Винницкая область - 424 тыс. тонн. Вторую позицию заняла Тернопольская обл. - 227 тыс. тонн. Замыкает тройку крупнейших производителей Полтавская обл. - 222,5 тыс. тонн сахара.

Как сообщалось, в Украине 31 августа 2018 года начался новый сезон сахароварения. В 2018 году посевные площади под сахарной свеклой составили 280 тыс. га, что на 13% меньше, чем в 2017 году.

Украина в 2017/2018 маркетинговом году экспортировала 560,4 тыс. тонн сахара, что на 27,2% меньше, чем за предыдущий МГ.

По данным ассоциации, экспорт сахара за четыре месяца текущего маркетингового года (сентябрь-2018 – август-2019) вырос на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего сезона - до 198,9 тыс. тонн.

Напомним, с начала года в Украине выросла стоимость ряда социальных продуктов питания.

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Свекла, Сахар, Укрцукор, производство сахара.
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