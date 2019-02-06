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Украинцам задолжали 2,6 млрд гривень на зарплаты

Украинцам задолжали 2,6 млрд гривень на зарплаты
20:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Долги по зарплате в Украине превышают 2,6 миллиарда гривень.

По состоянию на 1 января 2019 года задолженность по заработной плате в Украине составила 2645,1 млн грн, что на 11,7% больше, чем год назад.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Наибольшую сумму работникам должны работодатели Луганской области (505,9 млн грн), на втором и третьем местах - Донецкая (467,3 млн грн) и Сумская (275,3 млн грн) области.

Донецкая область лидирует по уровню зарплат в Украине

Наименьший долг по зарплате по состоянию на 1 января 2019 года в Черновицкой (139 тыс. грн), Закарпатской (3,16 млн грн) и Житомирской (6,3 млн грн) областях.

Как сообщалось, согласно данным Госкомстата, по состоянию на 1 января 2018 года задолженность по заработной плате в Украине составила 2368,4 млн грн, что на 32,2% больше, чем на 1 января 2017 года.

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Украина, Госстат, Зарплаты.
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