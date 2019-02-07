"Нафтогаз": Украинцы получают газ за 80% от его закупочной цены

Новости Бизнеса: В "Нафтогазе" сообщили, что газ для украинцев на 20% дешевле его рыночной цены

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" поставляет газ для нужд населения по цене, которая на 20% ниже стоимости топлива, которое компания закупила на февраль.

Об этом журналистам сообщил директор интегрированного газового бизнеса "Нафтогаза" Андрей Фаворов.

"В середине января мы проводили тендер на закупку из Европы газа на февраль. Было 17 участников – всем известные крупнейшие энергетические компании. Победила компания, которая в эквиваленте предложила цену 10,65 гривни за кубометр… При этом цена, по которой мы обязаны продавать, составляет 8,5 гривни", - сказал он.

Как сообщалось ранее, 19 октября 2018 года Кабинет министров повысил цену на газ для населения на 23,5% с 1 ноября 2018 года – до 8550 гривень за тысячу кубометров.

Кроме того, Украина взяла на себя обязательства перед Международным валютным фондом повысить цену на газ для населения на 15% с 1 мая 2019 года, а также с 2020 года уравнять цены для населения с рыночными.