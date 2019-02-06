Правительство одобрило старт выплаты субсидий с марта

Кабинет министров Украины принял решение запустить с марта 2019 года механизм выплаты субсидий за жилищно-коммунальные услуги наличными средствами.
Соответствующий проект постановления утвержден на заседании правительства в среду.
Как указано в пояснительной записке к проекту документа, предоставление субсидий в виде наличных средств стимулирует потребителей к рациональному использованию коммунальных услуг.
Напомним, в середине января министр социальной политики Андрей Рева заявил, что украинцы уже с марта будут получать жилищные субсидии наличными деньгами.
"Это делается для того, чтобы к маю понимать, какой механизм является более эффективным. Безналичный механизм мы запустили с 1 января, а теперь прорабатываем наличный - в экспериментальном порядке всем выдать деньги и посмотреть, как это будет работать", - пояснил он.
Позже он заявил, что субсидия будет выплачиваться одновременно с пенсией.
"Субсидия в результате всех этих изменений становится социальной выплатой. Она платится месяц в месяц, день в день. Таким образом, с 1 марта период выплаты синхронизируется с периодом выплаты пенсий и, соответственно, люди будут получать эти средства одновременно с пенсией", - заявил министр.
Отметим, что в команде действующего президента Петра Порошенко сомневаются в старте выплаты субсидий до выборов 31 марта 2019 года.