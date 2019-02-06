Правительство одобрило старт выплаты субсидий с марта

Новости Бизнеса: Кабмин утвердил внедрение с марта 2019 года выплаты субсидии наличными.

Кабинет министров Украины принял решение запустить с марта 2019 года механизм выплаты субсидий за жилищно-коммунальные услуги наличными средствами.

Соответствующий проект постановления утвержден на заседании правительства в среду.

Как указано в пояснительной записке к проекту документа, предоставление субсидий в виде наличных средств стимулирует потребителей к рациональному использованию коммунальных услуг.

Напомним, в середине января министр социальной политики Андрей Рева заявил, что украинцы уже с марта будут получать жилищные субсидии наличными деньгами.

"Это делается для того, чтобы к маю понимать, какой механизм является более эффективным. Безналичный механизм мы запустили с 1 января, а теперь прорабатываем наличный - в экспериментальном порядке всем выдать деньги и посмотреть, как это будет работать", - пояснил он.

Позже он заявил, что субсидия будет выплачиваться одновременно с пенсией.

"Субсидия в результате всех этих изменений становится социальной выплатой. Она платится месяц в месяц, день в день. Таким образом, с 1 марта период выплаты синхронизируется с периодом выплаты пенсий и, соответственно, люди будут получать эти средства одновременно с пенсией", - заявил министр.

Отметим, что в команде действующего президента Петра Порошенко сомневаются в старте выплаты субсидий до выборов 31 марта 2019 года.