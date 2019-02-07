Мировая нефть упала в цене

Новости Бизнеса: Мировые цены на нефть упали практически на пол процента.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле в четверг утром упали в цене до 62,46 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,37%.

При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 53,84 доллара за баррель, потеряв 0,31%.

Ранее сообщалось, экспорт венесуэльской нефти резко снизился за последнее время из-за действия санкций США, что приближает нефтепромышленность Венесуэлы к краху и грозит серьезными последствиями для мировых рынков.