Растаможка "евроблях": в бюджет поступило 5 миллиардов

Новости Бизнеса: Владельцы "евроблях" за таможенное оформление автомобилей заплатили 5 миллиардов гривень.

От таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией в бюджет поступило более 5 миллиардов гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

"За таможенное оформление автомобилей с иностранной регистрацией граждане уже уплатили более 5 млрд гривень. Количество оформленных с 25 ноября 2018 года по 6 февраля 2019 года (включительно) транспортных средств составляет 80,1 тыс. шт. Это машины, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита", - говорится в сообщении.

Активнее всего граждане оформляют транспортные средства в городе Киеве - почти 13,2 тыс. автомобилей, Волынской - 10,2 тыс., Черновицкой - 7,2 тыс., Львовской - 6,8 тыс. и Закарпатской - 6,8 тыс. областях.

Из общего количества растаможенных авто почти 68 тыс. - это те, которые находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины. За них владельцы добровольно уплатили 577,7 млн грн (8 500 грн за каждое авто). Это освободило их от административной ответственности за несоблюдение требований таможенных режимов при ввозе транспортного средства с иностранной регистрацией.

Только за 6 февраля граждане оформили более 3,8 тыс. автомобилей, за которые внесено почти 233,5 млн грн платежей.