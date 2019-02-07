В МВФ назвали цель сотрудничества с Украиной

Новости Бизнеса: Основная цель сотрудничества с Украиной - достижение устойчивого роста экономики, повышение уровня жизни в стране.

Программа сотрудничества Международного валютного фонда (МВФ) с Украиной нацелена на достижение устойчивого роста экономики страны, повышение уровня жизни ее граждан, сообщил официальный представитель Фонда Джерри Райс во время традиционного брифинга в Вашингтоне в четверг.

"Основная цель нашего сотрудничества – это достижение устойчивого роста экономики Украины и повышение уровня жизни населения. Мы активно поддерживаем экономическую программу Украины и постоянно держим связь с украинскими властями", - ответил он на ремарку журналиста об участившихся перед выборами заявлениях разных политических сил о целесообразности сотрудничества с Фондом.

Кроме того, Д.Райс напомнил заявление главы МВФ Кристин Лагард по итогам встречи президентом Петром Порошенко в Давосе в конце января о необходимости ускорения реформ в Украине.

Как сообщалось, Совет директоров МВФ по итогам заседания 19 декабря 2018 года утвердил новую программу сотрудничества с Украиной в рамках механизма stand-by. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как остальные средства будут предоставлены по итогам пересмотров программы в мае и сентябре 2019 года.

Новая программа SBA обеспечит поддержку экономической политики властей в 2019 году и сосредоточится на удержании макроэкономической и финансовой стабильности, отмечали тогда в Фонде.