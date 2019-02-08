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Всемирный банк обозначил приоритетные направления для реформ в Украине

Всемирный банк обозначил приоритетные направления для реформ в Украине
15:22 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: Во Всемирном банке назвали приоритеты для реформ в Украине.

Украине следует прилагать больше усилий в направлении проведения реформ свободной продажи земли и решения проблемы неработающих кредитов в банковском секторе.

Об этом сказал региональный вице-президент Всемирного банка в странах Европы и Центральной Азии Сирил Мюллер в ходе визита в Киев, сообщает прес-служба Всемирного банка.

"В течение нескольких лет Украина сделала основные шаги на пути к реформированию пенсионной системы, здравоохранения и энергосубсидий, и приняла законодательство с целью создания Антикоррупционного суда и усиления государственных банков", - отметил Мюллер.

По его словам, Украине необходимо больше усилий, чтобы результаты, достигнутые сегодня, стали основой для проведения дальнейших реформ, особенно в сфере свободной продажи земли, разделения функций (анбандлинга) в газовом секторе и решения проблемы неработающих кредитов в банковском секторе.

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Во Всемирном банке напомнили, что кроме последней гарантии на поддержку государственной политики в размере 750 млн долл. США, которая была одобрена в декабре 2018 года, начиная с мая 2014 года Всемирный банк предоставил Украине всего 5,5 млрд долл. США (включая средства, выделенные в рамках четырех займов на политики развития и семерых инвестиционных операций), а также гарантию оплаты газа в размере 500 млн долл. США.

Инвестиционные проекты Всемирного банка поддерживают предоставление основных государственных услуг, которые непосредственно обеспечивают выгоды для населения Украины, путем улучшения систем водоснабжения, водоотведения, отопления, дорожной отрасли, обеспечивая социальную защиту и охрану здоровья, а также способствуя развитию частного сектора.

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Всемирный банк, Реформы, Банковский сектор, Сирил Мюллер.
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