Скачать
Четверг, 07.02.2019
Украинцам снизили нормы потребления газа: опубликованы новые цифры
Украинцам снизили нормы потребления газа
Ждем новых реформ: в НАТО отреагировали на &quot;евроатлантическое&quot; голосование Рады
В НАТО отреагировали на "евроатлантическое" голосование Рады
Павелко избран в Исполком УЕФА
Павелко избран в Исполком УЕФА
Афиша интересных событий в Украине на 9-10 февраля
Афиша интересных событий в Украине на 9-10 февраля

Во Всемирном банке рассчитывают на продолжение сотрудничества с Супрун

Во Всемирном банке рассчитывают на продолжение сотрудничества с Супрун
15:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: 5 февраля Окружной админсуд Киева запретил Супрун осуществлять полномочия и.о. министра охраны здоровья.

Всемирный банк продолжит поддерживать Украину в трансформации системы здравоохранения, ожидает дальнейшего сотрудничества с и.о. министра здравоохранения Уляной Супрун, заявил региональный вице-президент Всемирного банка Сирил Мюллер во время визита в Украину.

"Всемирный банк будет продолжать поддерживать Украину на пути внедрения медицинской реформы, чтобы каждый гражданин имел доступное и качественное медицинское обслуживание. Мы ожидаем продолжения нашего сотрудничества с министром Супрун и развития успехов, достигнутых уже сегодня", - сказал он.

С.Мюллер также отметил достижения реформы здравоохранения и необходимость ее продолжения.

Супрун рассказала, каких полномочий лишил ее суд

"Только за девять месяцев с начала реформы первичной медико-санитарной помощи 23 млн украинцев выбрали семейного врача, 76% удовлетворены качеством услуг по сравнению с 10% в 2015 году. Поставщики первичной медицинской помощи, заключившие контракты с Национальной службой здоровья, получают больше финансирования, которое идет на повышение заработной платы медперсоналу для оказания доступного ухода, приобретение оборудования и обновления медицинских учреждений. В этом году министерство начинает следующий этап реформ, включая реформу больниц, неотложной помощи, определение гарантированного пакета льгот и расширение программ eHealth и телемедицины", - сказал он.

Как сообщалось, 5 февраля 2018 года Окружной административный суд Киева во исполнение иска народного депутата от фракции РПЛ Игоря Мосийчука запретил У.Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. Сам иск будет рассмотрен 15 февраля.

В Окружном суде пояснили причины отстранения Супрун

Напомним, Окружной административный суд Киева запретил Уляне Супрун выполнять обязанности министра здравоохранения. Решение было принято по итогам рассмотрения иска нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

Позже члены Кабинета министров выразили обеспокоенность давлением, которое осуществляется с целью остановки реформирования отрасли здравоохранения под руководством команды Минздрава. Также о полной поддержке Супрун заявил президент Петр Порошенко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Всемирный банк, Минздрав, Ульяна Супрун, Сирил Мюллер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Верховная Рада утвердила историческое решение о курсе Украины в ЕС и НАТО
02 В Украине 8 февраля мороз: синоптики дали прогноз по регионам
03 Врачи назвали напиток, снижающий уровень сахара в крови
04 Гороскоп на сегодня, 7 февраля 2019: все знаки Зодиака
05 Великий пост 2019: когда начинается и правила соблюдения
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Верховная Рада переименовала Днепропетровскую область
Рада переименовала Днепропетровскую область
Верховная Рада утвердила историческое решение о курсе Украины в ЕС и НАТО
Рада закрепила в Конституции курс на ЕС и НАТО
В Украине 8 февраля мороз: синоптики дали прогноз по регионам
В Украине 8 февраля мороз: синоптики дали прогноз по регионам
&quot;Евровидение 2019&quot;: Украина попала в тройку лидеров
"Евровидение 2019": Украина попала в тройку лидеров
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь