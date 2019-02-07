Во Всемирном банке рассчитывают на продолжение сотрудничества с Супрун

Новости Украины: 5 февраля Окружной админсуд Киева запретил Супрун осуществлять полномочия и.о. министра охраны здоровья.

Всемирный банк продолжит поддерживать Украину в трансформации системы здравоохранения, ожидает дальнейшего сотрудничества с и.о. министра здравоохранения Уляной Супрун, заявил региональный вице-президент Всемирного банка Сирил Мюллер во время визита в Украину.

"Всемирный банк будет продолжать поддерживать Украину на пути внедрения медицинской реформы, чтобы каждый гражданин имел доступное и качественное медицинское обслуживание. Мы ожидаем продолжения нашего сотрудничества с министром Супрун и развития успехов, достигнутых уже сегодня", - сказал он.

С.Мюллер также отметил достижения реформы здравоохранения и необходимость ее продолжения.

"Только за девять месяцев с начала реформы первичной медико-санитарной помощи 23 млн украинцев выбрали семейного врача, 76% удовлетворены качеством услуг по сравнению с 10% в 2015 году. Поставщики первичной медицинской помощи, заключившие контракты с Национальной службой здоровья, получают больше финансирования, которое идет на повышение заработной платы медперсоналу для оказания доступного ухода, приобретение оборудования и обновления медицинских учреждений. В этом году министерство начинает следующий этап реформ, включая реформу больниц, неотложной помощи, определение гарантированного пакета льгот и расширение программ eHealth и телемедицины", - сказал он.

Как сообщалось, 5 февраля 2018 года Окружной административный суд Киева во исполнение иска народного депутата от фракции РПЛ Игоря Мосийчука запретил У.Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. Сам иск будет рассмотрен 15 февраля.

Напомним, Окружной административный суд Киева запретил Уляне Супрун выполнять обязанности министра здравоохранения. Решение было принято по итогам рассмотрения иска нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

Позже члены Кабинета министров выразили обеспокоенность давлением, которое осуществляется с целью остановки реформирования отрасли здравоохранения под руководством команды Минздрава. Также о полной поддержке Супрун заявил президент Петр Порошенко.