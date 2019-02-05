В Окружном суде пояснили причины отстранения Супрун

Новости Украины: В Окружном админсуде пояснили, что отстранили Супрун из-за двойного гражданства и превышения ею срока пребывания в статусе и.о.

В Окружном административном суде г.Киева пояснили, что приняли решения о запрете Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины в связи с двойным гражданством и превышением ею допустимого срока пребывания в статусе и.о.

Как сообщает во вторник пресс-служба Окружного админсуда г.Киева, суд рассмотрел заявление об обеспечении административного иска, поданное народным депутатом Игорем Мосийчуком, и частично удовлетворил его.

В частности, суд определил запретить первому заместителю министра здравоохранения Украины У.Супрун совершать "любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины". "В то же время, ответчику не было запрещено осуществлять полномочия, которые были делегированы ей как заместителю министра", - сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что свое решение суд мотивировал "наличием признаков очевидной противоправности во временном исполнении первым заместителем министра здравоохранения Украины полномочий такого министра в срок, превышающий один месяц с момента наделения лица соответствующими полномочиями (27 июля 2016 года).

"При этом судом было установлено, что за пределами этого срока первый заместитель министра здравоохранения Украины может выполнять исключительно те полномочия министра здравоохранения Украины, которые были ей предоставлены по поручению такого министра. В то же время, по состоянию на момент принятия решения об обеспечении административного иска, доказательства принятия такого распорядительного документа отсутствуют", - пояснили в суде.

Кроме того, как сообщается, суд учел доводы истца И.Мосийчука о том, что в 2015 году У.Супрун получила гражданство Украины и одновременно до сих пор находится в иностранном гражданстве (гражданство США), в то время как в соответствии с законом Украины "О гражданстве Украины" в Украине существует единое гражданство.

В Окружном административном суде г.Киева напомнили, что суд открыл производство по административному делу по иску И.Мосийчука к и.о. министра здравоохранения Украины У.Супрун об отсутствии у нее полномочий министра.

Ранее в этот день лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

Он также обнародовал копию данного определения суда от 5 февраля 2019 года. В мотивировочной части указывается, что И.Мосийчук направил в Окружной административный суд г.Киева иск, в котором просит суд установить отсутствие у У.Супрун предусмотренных законодательством компетенций (полномочий). В связи с этим суд 14 января 2019 года отрыл производство в административном деле. Кроме того, И.Мосийчук 1 февраля подал в суд заявление об обеспечении административного иска путем установления запрета У.Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию компетенций (полномочий) исполняющего обязанности министра здравоохранения Украины. Суд частично удовлетворил заявление И.Мосийчука об обеспечении админиска, запретив У.Супрун предпринимать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения.

Министерство здравоохранения Украины сообщило, что проводит консультации с юристами относительно определения Окружного админсуда г.Киева о запрете У.Супрун исполнять обязанности министра.

В свою очередь Кабинет министров Украины выразил обеспокоенность решением Окружного админсуда г.Киева об отстранении У.Супрун от исполнения обязанностей министра и заявил о намерении обжаловать его в установленном порядке.