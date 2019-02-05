Скачать
Вторник, 05.02.2019
В Европарламенте проголосовали за &quot;выборочное сотрудничество&quot; с РФ
В Европарламенте проголосовали за "выборочное сотрудничество" с РФ
Суд отстранил Супрун от исполнения обязанностей министра
Суд отстранил Супрун от исполнения обязанностей министра
Динамо - Эстерсунд: онлайн-трансляция товарищеского матча (Видео)
Динамо - Эстерсунд: LIVE
Китайский Новый год: что нельзя делать и как привлечь удачу
Китайский Новый год: что нельзя делать и как привлечь удачу

Суд отстранил Супрун от исполнения обязанностей министра

Суд отстранил Супрун от исполнения обязанностей министра
13:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Админсуд по иску "радикала" запретил Уляне Супрун исполнять обязанности главы Минздрава.

Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

"Админсуд по нашему иску запретил Уляне Супрун выполнять обязанности главы Минздрава. Жизнь и здоровье украинцев – высшая ценность. За это и боремся", - написал лидер Радикальной партии Олег Ляшко на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Он также обнародовал копию данного определения суда от 5 февраля 2019 года.

В мотивировочной части определения суда указывается, что И.Мосийчук направил в Окружной административный суд г.Киева иск, в котором просит суд установить отсутствие у У.Супрун предусмотренных законодательством компетенций (полномочий). В связи с этим суд 14 января 2019 года отрыл производство в административном деле.

Кроме того, И.Мосийчук 1 февраля подал в суд заявление об обеспечении административного иска путем установления запрета У.Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию компетенций (полномочий) исполняющего обязанности министра здравоохранения Украины.

"Истец в ходатайстве ссылается на очевидную противоправность действий Супрун Уляны Надежды на должности исполняющего обязанности министра здравоохранения Украины, поскольку ее назначение на указанную должность в установленном порядке компетентным органом совершено не было", - сказано в мотивировочной части определения суда.

Супрун назвала лекарства, которые нельзя принимать с алкоголем

Суд частично удовлетворил заявление И.Мосийчука об обеспечении административного иска.

"Запретить первому заместителю министра здравоохранения Супрун Уляне Надежде предпринимать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения", - сказано в резолютивной части определении.

Данное определение подлежит немедленному исполнению. Оно может быть обжаловано в апелляционной инстанции напряжении 15 дней.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, Суд, Олег Ляшко, Ульяна Супрун.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зима возвращается: в Украину идет похолодание
02 Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2019: все знаки Зодиака
03 Украина и Германия обсудили ситуацию в Азовском море
04 Киев озвучил позицию по Венесуэле
05 Принц Гарри нарушил обещание, которое дал Меган Маркл
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Раде открылась 10-я сессия: Парубий пригрозил отключать микрофоны
Верховная Рада открыла десятую сессию
В Украине началась регистрация на ВНО-2019: что нужно знать
В Украине началась регистрация на ВНО-2019
Зима возвращается: в Украину идет похолодание
Зима возвращается: в Украину идет похолодание
Китайский Новый год 2019: поздравления и открытки
Китайский Новый год 2019: поздравления и открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь