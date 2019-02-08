Курение ударит по кошельку еще сильнее: Стоимость сигарет вырастет на 20%

Новости Бизнеса: Сигареты в Украине в этом году подорожают почти на 20%.

Национальный банк Украины закладывает в свой прогноз по инфляции на 2019 год ожидания о подорожании табачной продукции на 19%.

Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ за январь, опубликованном на сайте регулятора.

Отмечается, что в последующие 2020 и 2021 годы - темпы роста цен на табак замедлятся до 12%.

Подорожание алкогольной продукции в 2019 - 2021 годах прогнозируется в пределах 6 - 9% ежегодно.

Как сообщалось ранее, Национальный банк сохранил прогнозы по росту реального ВВП Украины в 2019 году на 2,5% и инфляции на конец года в 6,3%. Прогноз на 2020 год также остался неизменным - ожидается рост экономики Украины на 2,9% при инфляции 5%. В 2021 году НБУ прогнозирует рост ВВП на 3,7% при инфляции 5%.