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Прогноз НБУ: Поступления от размещения еврооблигаций могут составить $8,5 млрд

Прогноз НБУ: Поступления от размещения еврооблигаций могут составить $8,5 млрд
15:02 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Украина может получить $8,5 миллиарда от размещения евробондов.

Поступления от размещения Украиной еврооблигаций в 2019-2021 годах могут составить 8,5 миллиарда долларов.

Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ за январь, опубликованном на сайте регулятора.

По оценкам НБУ, эти поступления вместе с финансированием от внешних доноров, включая 6,5 миллиарда долларов от Международного валютного фонда и по 1,6 миллиарда долларов от Евросоюза и Всемирного банка, позволят рефинансировать большую часть выплат по внешним обязательствам.

Регулятор полагает, что в ближайшие 3 года фискальная политика будет более жесткой, чем в 2018 году, и в результате пиковых выплат по внешнему государственному долгу дефицит сводного бюджета не превысит 1,5% ВВП.

По оценкам НБУ, на конец 2018 года соотношение госдолга Украины к ВВП сократилось до 61% с 72% на конец 2017 года. Нацбанк прогнозирует, что сохранение высоких темпов роста номинального ВВП, низкая курсовая волатильность и устойчивый первичный профицит сводного бюджета на фоне значительных погашений позволит снизить госдолг до уровня ниже 60% ВВП.

Как сообщалось ранее, Украине предстоит в 2019 году заплатить внешним кредиторам в счет погашения и обслуживания долга около 179 миллиардов гривень, или 6,1 миллиарда долларов по официальному курсу Национального банка.

Нацбанк будет сотрудничать с МВФ до окончания программы в 2021 году

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за 2018 год вырос в долларовом эквиваленте на 2,02 миллиарда долларов, или на 2,6% - до 78,32 миллиарда долларов. В гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период вырос на 26,94 миллиарда гривень, или на 1,3% - до 2,169 триллиона гривень.

Совет директоров МВФ утвердил новую 14-месячную программу stand-by для Украины объемом 3,9 миллиарда долларов. Украина получила первый транш по новой программе в объеме 1,4 миллиарда долларов 21 декабря 2018 года.

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НБУ, Еврооблигации, Евробонды.
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