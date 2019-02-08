Нацбанк будет сотрудничать с МВФ до окончания программы в 2021 году

Новости Бизнеса: НБУ рассчитывает на продолжение сотрудничества с МВФ в 2020-21гг и привлечение $4 млрд.

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитывает на продолжение сотрудничества страны с Международным валютным фондом (МВФ) по истечении действующей программы, сообщается в январском "Инфляционном отчете" на сайте центробанка.

В документе, в частности, перечисляются ключевые предположения к макроэкономическому прогнозу НБУ на 2019-2021 гг., в числе которых указано: "поступления в госсектор от доноров в 2019-2021 гг. (МВФ – $6,5 млрд, ЕС и Всемирного банка – по $1,6 млрд), наряду с размещением облигаций внешнего государственного займа на $8,5 млрд, позволят рефинансировать большую часть выплат по внешним обязательствам".

Ранее сообщалось, что Совет директоров МВФ по итогам заседания 19 декабря 2018 года утвердил новую программу сотрудничества с Украиной в рамках механизма stand-by. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлены сразу, тогда как остальные средства будут предоставлены равными траншами по итогам пересмотра программы в мае и сентябре 2019 года. Из этого следует, что Нацбанк рассчитывает привлечь у Фонда в 2020-21 гг около $4 млрд.

Кроме того, в конце января 2019г НБУ сообщал, что заложил в свои макроэкономические прогнозы размещение страной в 2019 году еврооблигаций на $2 млрд. Таким образом, Нацбанк ожидает увеличение выпуска суверенных еврооблигаций в последующие годы до более $3 млрд.

Как сообщалось, Украина в октябре 2018 года разместила два транша евробондов: 5-летние на $750 млн, 10-летние – на $1,25 млрд.

Доходность 5-летнего транша составила 9% годовых, 10-летнего - 9,75%.

Организаторами выпуска выступали BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

Ранее сообщалось, клиенты интернет-банка Приват24 7 февраля, в первый день вступления в силу закона о валютной либерализации, приобрели $1 млн 432,34 тыс. и продали $402,61 тыс.,

Банковская система Украины в 2018 году обновила исторический максимум по прибыли после 4 лет убытков.