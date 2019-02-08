Скачать
Пятница, 08.02.2019
Украина выполнила Соглашение об ассоциации с ЕС на 42%
Украина выполнила Соглашение об ассоциации с ЕС на 42%
Чиновник Голосеевской РГА уволен после &quot;пьяного&quot; ДТП: открыто дело
Чиновник Голосеевской РГА уволен после "пьяного" ДТП
Арум рассказал, почему не подписал контракт с Усиком
Арум рассказал, почему не подписал контракт с Усиком
День святого Валентина 2019: поздравления в оригинальных и трогательных стихах
День святого Валентина 2019: поздравления в оригинальных и трогательных стихах

Украинцы в первый день закона о валюте купили онлайн $1,4 млн

Украинцы в первый день закона о валюте купили онлайн $1,4 млн
12:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Клиенты Приват24 в 1-й день онлайн обмена купили $1,4 млн и продали $0,4 млн.

Клиенты интернет-банка Приват24 7 февраля, в первый день вступления в силу закона о валютной либерализации, приобрели $1 млн 432,34 тыс. и продали $402,61 тыс., сообщили агентству в пресс-службе банка.

По ее данным, клиенты также купили онлайн EUR245,28 тыс. и продали EUR130,95 тыс.

Ранее ПриватБанк отмечал, что в пиковые моменты система обрабатывала в секунду 20 операций купли-продажи валюты.

Руководитель департамента валютных платежей и переводов ПриватБанка Мария Страшко также сообщила, что финучреждение обеспечило через систему "Е-лимит", пришедшую с 7 февраля на смену системе выдачи Нацбанком индивидуальных лицензий на осуществление валютных операций за рубеж, 23 операции из 27, проведенных в этот день по всей Украине. По ее словам, из них 9 – размещение резидентом средств на своем счету за пределами Украины и 11 – осуществление инвестиций за границу.

Украинцам разрешили покупать валюту за счет кредитных средств

В свою очередь соучредитель проекта Monobank Олег Гороховский сообщил в Facebook, что клиенты за вчера купили больше $900 тыс. и вместо обычных 1 тыс. валютных карт открыли 6 тыс., а остатки на валютных картах увеличились на $750 тыс. в эквиваленте – до $2,37 млн и EUR0,95 млн.

Как сообщалось, 7 февраля 2019 года вступил в силу закон "О валюте и валютных операциях", который предполагает введение в действие более 20 послаблений на валютном рынке. В том числе разрешена онлайн-покупка иностранной валюты физическими лицами (в рамках лимита покупки наличной валюты в 150 тыс. грн в день). В то же время перечисление средств в инвалюте между физлицами (кроме родственников) по-прежнему останется под запретом.

С начала года среднедневной объем продаж валюты на межбанковском валютном рынке Украины составляет порядка $275 млн (в эквиваленте), в том числе днем ранее объем продаж составил $334,6 млн (в эквиваленте)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, ПриватБанк, Валюта, Валютная либерализация.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мороз и солнце: прогноз погоды на выходные в Украине
02 Поздравления с Днем рождения: стихи и открытки на 8 февраля
03 Укрзализныця: Цены на билеты нужно поднять вдвое
04 Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2019: все знаки Зодиака
05 Биатлон. Результаты женской короткой индивидуальной гонки в Кэнморе 7.02.2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Нацбанк прогнозирует инфляцию в 2020 году на уровне 5%
Нацбанк прогнозирует инфляцию в 2020 году на уровне 5%
Правительство готовит 400 млн на зарплаты шахтерам
Правительство готовит 400 млн на зарплаты шахтерам
Мороз и солнце: прогноз погоды на выходные в Украине
Мороз и солнце: прогноз погоды на выходные в Украине
Шерстокрылые млекопитающие летают не хуже птиц (Фото)
Шерстокрылые млекопитающие летают не хуже птиц (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь