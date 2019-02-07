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Украинцам разрешили покупать валюту за счет кредитных средств

Украинцам разрешили покупать валюту за счет кредитных средств
22:18 Сегодня Телеграф Экономическая правда

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины внес изменения в Положение о мерах защиты и определение порядка совершения отдельных операций в иностранной валюте от 2 января 2019 г.

Национальный банк разрешил покупать валюту онлайн в счет кредитных средств.

Об этом говорится в постановлении регулятора № 35 от 6 февраля.

Согласно документу, клиентам разрешено за счет кредитных средств покупать иностранную валюту в незначительном размере.

Как сообщает FinClub, эта опция означает, что клиенты могут покупать валюту онлайн не только за счет личных средств на картах, но и за счет кредитного лимита.

Стало известно, сколько Украина выплатит внешним кредиторам в этом году

Сообщается, что Приватбанк с 7 февраля разрешил покупку валюты за счет кредитного лимита за комиссию в 4% от суммы операции.

Напоминаем, 7 февраля в Украине вступил в силу закон "О валюте и валютных операциях". Законом предоставляется возможность населению проводить операции по онлайн-покупке иностранной валюты и банковских металлов на сумму до 150 тысяч гривен.

Онлайн-покупка валюты через интернет-банкинг и мобильные приложения доступна гражданам в режиме 24/7.

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НБУ, Валюта, Кредиты.
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