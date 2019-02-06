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Национальный банк ослабил валютные ограничения

Национальный банк ослабил валютные ограничения
11:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: НБУ решил смягчить требование, обязывающее экспортеров продавать часть валютной выручки.

Национальный банк Украины с 1 марта снижает норму обязательной продажи валюты экспортерами до 30% с 50%, действующих в настоящее время.

Об этом сообщил журналистам заместитель главы НБУ Олег Чурий.

"С 1 марта мы снижаем размер обязательной продажи с 50 до 30%. Также мы разрешим репатриацию дивидендов за 2018 год. На сегодня пока у нас действует максимальная сумма репатриации в месяц 7 млн евро", - сказал Чурий.

Он пояснил, что теперь, по сути, можно будет репатриировать в пределах этого лимита дивиденды за все годы. Кроме того, как сообщил Чурий, компании смогут покупать валюту под импортный контракты день в день без предварительного резервирования средств.

"Мы приняли решение снять ограничение относительно резервирования средств на покупку иностранной валюты – так называемое правило Т+1", - сказал он.

Напомним, последний раз НБУ менял размер обязательной продажи поступлений в начале апреля 2017 года, когда снизил ее с 65% до 50%.

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В августе 2014 года на фоне валютного кризиса НБУ обязал экспортеров продавать всю свою валютную выручку. В сентябре того же года Нацбанк сократил обязательную продажу инвалютной выручки экспортерами до 75%, в июне 2016 года - до 65%, в апреле 2017 года - до 50%.

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НБУ, Нацбанк, Валюта, Олег Чурий.
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