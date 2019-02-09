Заплати за соседа: правила начислений "сверх счетчика" еще не действительны

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12:11 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Минрегионразвития объяснили, что до заключения новых договоров потребители должны оплачивать услуги тепло- и водоснабжения по действующим договорам.

Предприятия тепло-, водоснабжения и водоотведения пока не могут применять новую Методику распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ.

"Сейчас предприятия тепло-, водоснабжения и водоотведения не могут применять новую Методику распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг и осуществлять любые дополнительные начисления, ссылаясь на новую Методику", - говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что до заключения новых договоров потребители должны оплачивать услуги по действующим договорам.

"Методика может применяться только после заключения потребителями новых договоров с исполнителями коммунальных услуг (по требованиям нового закона №2189). К тому времени начисления населению за коммунальные услуги должны осуществляться по действующим договорам и правилам. То есть, тепло - и водоснабжающие предприятия не могут распределять воду и тепло согласно новой Методики. Это является прямым нарушением условий действующих договоров с потребителями", - объясняют в Минрегионе.

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Пресс-служба напоминает, что новая Методика устанавливает в доме порядок распределения объемов потребленных коммунальных услуг: поставки тепловой энергии, поставки горячей воды, централизованного водоснабжения. Методика была разработана Минрегионом на выполнение закона "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения" и нового закона №2189 "О жилищно-коммунальных услугах", который вступает в силу с 1 мая 2019 года.

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Минрегион, Водоснабжение, Теплоснабжение, Оплата услуг, договора.
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