Весной в Украине введут два механизма для монетизации субсидий

Новости Бизнеса: В Министерстве социальной политики сообщили, что с марта 2019 года в Украине заработают два параллельных механизма монетизации субсидий.

С марта в Украине заработают два параллельных механизма монетизации субсидий, которые будут предусматривать и перечисление средств на счет потребителя, и выплату наличных денег. Об этом на пресс-конференции сказала руководитель экспертной группы по вопросам жилищных субсидий и льгот директората семьи и социальной поддержки населения Министерства социальной политики Татьяна Голубенко.

"С целью защиты малообеспеченных граждан в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг, существует программа субсидий. Что касается монетизации, было принято решение сделать ее поэтапной, чтобы увидеть, как это работает для определенного количества домохозяйств", - сказала Голубенко.

Она напомнила, что с 1 января субсидии монетизированы для тех домохозяйств, которые обращаются за субсидиями с 2019 года. В мае к монетизации будут привлечены домохозяйства, которым субсидии будут назначены в неотопительный период. В октябре на денежную форму субсидий должны перейти все.

"Второй момент - это целевое использование средств. Министерство социальной политики будет перечислять средства в государственный Ощадбанк. Каждый получатель будет иметь свою учетную запись, средства с нее будут перечисляться на оплату услуг. Остатки средств домохозяйства смогут получить наличными по итогам отопительного года", - рассказала Голубенко.

Она также отметила, что по инициативе Президента был разработан альтернативный механизм, который предусматривает выплату денежных средств получателям.

"Эти средства начнут выплачивать в марте. Будут перечислены средства за февраль. И в марте люди должны оплатить услуги за февраль. В марте будут работать два механизма. Новые хозяйства будут получать средства через Ощадбанк. Механизм, который заработает с марта, будет распространяться на те хозяйства, которые получили субсидии на текущий отопительный период - это более 3,7 млн домохозяйств, 70% - пенсионеры", - отметила Голубенко.

Как сообщалось, правительство на заседании 5 февраля приняло решение о запуске в марте этого года программы монетизации субсидий, которая позволит украинцам получить "живые деньги" на оплату коммунальных услуг. Параллельно будет действовать вторая программа монетизации, по которой субсидианты смогут получить выплаты наличными за неиспользованные услуги в конце отопительного сезона.