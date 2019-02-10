Скачать
Воскресенье, 10.02.2019
Евросоюз прогнозирует понижение темпов экономического роста
Евросоюз прогнозирует понижение темпов экономического роста
Задержанных митингующих в Киеве освободили без вручения подозрений
Задержанных митингующих в Киеве освободили без вручения подозрений
Стало известно, кто сменит Луческу во главе сборной Турции
Стало известно, кто сменит Луческу во главе сборной Турции
Продукты из магазина, которые могут нанести вред
Продукты из магазина, которые могут нанести вред

В РФ пригрозили ЕС трудностями с газом, из-за "Северного потока-2"

В РФ пригрозили ЕС трудностями с газом, из-за &quot;Северного потока-2&quot;
06:12 Сегодня Телеграф pravda.com.ua Фото: Facebook

Новости Бизнеса: РФ предостерегли Евросоюз, от "помех" в реализации проекта "Северный поток - 2".

В МИД РФ предостерегли ЕС от противодействия реализации проекта "Северный поток - 2". Об этом замглавы МИД России Александр Панкин рассказал в интервью РИА "Новости", пишет DW.

Говоря о проекте "Северный поток - 2", Панкин заявил, что, если ему "будут чинить препоны", чтобы "заставить Россию качать газ через Украину на их условиях, с их тарифами, с неопределенностью в юридических вещах, наверное, этот номер не пройдет".

Он указал на возможные трудности, которые возникнут у европейских потребителей в том случае, если одновременно РФ и Украина не смогут договориться по транзиту газа и "будут оставаться проблемы с "Северным потоком - 2". При этом он заявил, что Россия готова продолжать транзит поставок газа в Европу через Украину

СМИ: Франция готова блокировать "Северный поток-2"

"Мы готовы продолжать украинский транзит, но на тех условиях, которые нужны нам", - заявил Панкин, выразив предположение, что к следующим переговорам, после президентских выборов, позиция украинской стороны может поменяться.

К следующему раунду переговоров по транзиту в мае могут произойти "изменения в позиции", "определенное институциональное развитие, юридическое развитие процессов" в Украине, предположил Панкин.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, ЕС, РФ, Александр Панкин, Северный поток-2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День в ООС: Оккупанты семь раз обстреляли позиции ВСУ
02 Адмирал США оценил возможность военного вторжения РФ в Венесуэлу
03 Флойд Мейвезер сделал расистское высказывание в адрес Макгрегора
04 Нацотбор на Евровидение 2019: Джамала потрясла зрителей своим внешним видом
05 Князев осудил попытку штурма отделения полиции в Киеве
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Сентатор США заявила о своем участии в президентской гонке
Сентатор США заявила о своем участии в президентской гонке
В Киеве построят новую больницу скорой помощи
В Киеве построят новую больницу скорой помощи
Болтон посмеялся над Мадуро, на выступлении которого внезапно выключился свет (Видео)
Болтон посмеялся над Мадуро, на выступлении которого внезапно выключился свет (Видео)
9 февраля чтят память Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского
9 февраля чтят память Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь