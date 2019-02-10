Кубив: Портфель украинских проектов в Черноморском регионе необходимо увеличить

Новости Бизнеса: Министр торговли Украины Степан Кубив заявил о необходимости увеличить портфель украинских проектов в Черноморском регионе.

Портфель украинских проектов в Черноморском регионе необходимо увеличить. Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив на XIII заседании Совета управляющих Черноморского банка торговли и развития в г. Салоники в Греческой Республике, сообщает Правительственный портал.

"Доля Украины в капитале Черноморского банка торговли и развития в три раза больше ее кредитного портфеля, хотя есть очень достойные, вполне готовы для реализации проекты. Я настаиваю, что в 2019 году объем финансирования проектов в Украине должен быть существенно увеличен, чтобы достичь уровня, соответствующего доле Украины в капитале банка ", - подчеркнул Кубив.

При обсуждении Стратегии и приоритетов работы Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) на следующие 4 года он подчеркнул, что банку следует придерживаться справедливого соотношения портфеля проектов и доли участия в капитале банка.

Кубив также подчеркнул важность соблюдения взвешенных подходов к займам, резервированию и инвестированию для сохранения высокого кредитного рейтинга и высокой ликвидности.

"Для принятия решений по приоритетным сферам и конкретным проектам должны оцениваться исключительно экономические факторы, а особое внимание уделяться энергетике, в частности возобновляемой, поддержке МСП, развитию инфраструктуры и тому подобное. Украина активно реализует целый ряд проектов в этих сферах, привлекая системных инвесторов, и банк не должен терять возможности участия в этих проектах ", - отметил Кубов.

Чиновник также подчеркнул важность постановки реалистичных целей и предложил оставить часть проектов банка в государственном секторе на уровне 20-25% вместо предложенного повышения до 35%, а финансирование инфраструктурных проектов в публичном секторе (долгосрочные и дорогостоящие) осуществлять только при условии их финансовой окупаемости или путем участия в синдикации с международными финансовыми организациями как Всемирный банк, ЕБРР, Европейский инвестиционный банк.

"Дальнейшее развитие межгосударственной операции стран Черноморского региона означает необходимость наращивания объемов операций в реальном секторе экономики, поскольку они создают наибольшую добавленную стоимость и рабочие места", - отметил Кубов.

В своем выступлении он также подчеркнул существенные экономические изменения в Черноморском регионе в сфере безопасности, международной торговле и логистике.

"Аннексия украинского Крыма Российской Федерацией, блокировка акваторий Азовского и Черного морей, которые признаны резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, незаконные торговые ограничения со стороны России на транзит товаров с территории Украины - все это разрушает многолетние торгово-экономические связи, меняет межрегиональные отношения и являются определяющими при формировании дальнейшей стратегии ЧБТР в Черноморском регионе ", - подчеркнул Кубов.

Черноморский банк торговли и развития - международная организация, объединяющая 11 государств Организации Черноморского экономического сотрудничества, созданная для развития торгово-экономического сотрудничества, поддержки мира, стабильности и процветания в Черноморском бассейне, призванной способствовать экономическому сотрудничеству, торговле и кооперации стран Черноморского региона .