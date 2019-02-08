Правительство в марте рассмотрит стратегию развития "Укрзализныци"

Новости Бизнеса: Пятилетняя стратегия развития «Укрзализныци» в марте будет вынесена на рассмотрение Кабмина.

Пятилетняя стратегия развития акционерной компании «Укрзализныця» и железнодорожной отрасли в марте будет вынесена на рассмотрение Кабинета министров, сообщил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион на своей странице в Facebook.

«Вместе с коллегами из правительства, парламентариями и наблюдательным советом «Укрзализныци» обсудили предложенный независимыми директорами компании проект Стратегии, определили сильные и слабые стороны документа, поручили доработать и уже в марте вынести на рассмотрение акционера - Кабинета министров Украины», - написал он.

Кистион добавил, что правительство, как акционер, хочет видеть «Укрзализныцю» мощным перевозчиком европейского образца, чтобы услугами был доволен как рядовой украинец, так и бизнес.

«Сегодня проект Стратегии мы наконец увидели. Компания, которая генерирует 2,6% ВВП страны, выполняет в государстве важную экономическую функцию, должен иметь утвержденные акционером стратегические цели. Они определят четкий вектор развития «Укрзализныци» и дадут понимание обществу, каким будет главный железнодорожный перевозчик Украины через 5 лет», - подчеркнул он.