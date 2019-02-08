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"Укрзализныця" постепенно "выздоравливает" от коррупции

&quot;Укрзализныця&quot; постепенно &quot;выздоравливает&quot; от коррупции
14:40 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Бизнеса: В "Укрзализныци" наблюдается тенденция снижения уровня коррупции, прежде всего в сфере закупок.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) благодаря действиям нового руководства «Укрзализныци» отмечает снижение уровня коррупция в компании, заявил директор НАБУ Артем Сытник в рамках брифинга в среду, 8 февраля.

"Сейчас благодаря активной позиции нового руководства "Укрзализныци"... уровень коррупции, уровень хищений в компании пошел на спад. Потому что не только мы расследуем схемы и пытаемся привлечь к ответственности, но и руководство ("Укрзализныци" – ред.) заинтересованно в этом", - сказал он.

По его словам, детективы НАБУ тесно работают с представителями наблюдательного совета, а также с руководством предприятия.

Сытник добавил, что специальный отдел НАБУ занимается контролем сферы закупок «Укрзализныци». Убытки составляют уже 500 млн грн, а среди нескольких десятков подозреваемых фигурирует один нардеп. По его словам, САП уже дважды обращались в ГПУ с просьбой направить в Раду представление о снятии с него иммунитета.

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"Среди потенциальных фигурантов одного из последних дел - народный депутат Украины, в отношении которого прокуроры САП дважды обращались в Генпрокуратуру с просьбой направить соответствующее представление в парламент для решения вопроса о снятии иммунитета", - отметил глава НАБУ.

Ранее сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает сразу семь должностных лиц «Укрзализныци» в совершении преступления по незаконному завладению 93,27 млн грн ПАО «Укрзализныця»

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Все по теме:

ГПУ, Укрзализныця, SAP, НАБУ, Нардеп, УЗ, Артем Сытник.
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