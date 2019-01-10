Кравцов стал главой правления "Укрзализныци"

Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" предложил Кабинету министров назначить председателем правления компании действующего и.о. главы АО Евгения Кравцова.
"Сегодня мы можем рассмотреть вопрос заключения контракта с новым руководителем ("Укрзализныци" - ред.) Евгением Кравцовым. На основании решения независимого наблюдательного совета", - заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабмина в четверг.
Он также выразил пожелания относительно "Укрзализныци" - сделать ее лидером по пассажирским и грузовым перевозкам не только в Украине, но и в Европе.
Напомним, за прошлый год "Укрзализныця" перевезла 55,9 млн пассажиров.
Кравцов был назначен и.о. главы "Укрзализныци" в 2017 году. Сообщалось, что на этой должности он будет получать 1,2 млн гривен в месяц.
Предыдущий глава УГ Войцех Бальчун по контракту получал 461,6 тыс. гривен, но за качественную работу ему были положены квартальная премия (до трех окладов) и годовая премия (до 24 окладов).