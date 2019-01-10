Кравцов стал главой правления "Укрзализныци"

Новости Украины: Набсовет "Укрзализныци" предложил Кабмину назначить главой компании Кравцова.

Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" предложил Кабинету министров назначить председателем правления компании действующего и.о. главы АО Евгения Кравцова.

"Сегодня мы можем рассмотреть вопрос заключения контракта с новым руководителем ("Укрзализныци" - ред.) Евгением Кравцовым. На основании решения независимого наблюдательного совета", - заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабмина в четверг.

Он также выразил пожелания относительно "Укрзализныци" - сделать ее лидером по пассажирским и грузовым перевозкам не только в Украине, но и в Европе.

Напомним, за прошлый год "Укрзализныця" перевезла 55,9 млн пассажиров.

Кравцов был назначен и.о. главы "Укрзализныци" в 2017 году. Сообщалось, что на этой должности он будет получать 1,2 млн гривен в месяц.

Предыдущий глава УГ Войцех Бальчун по контракту получал 461,6 тыс. гривен, но за качественную работу ему были положены квартальная премия (до трех окладов) и годовая премия (до 24 окладов).