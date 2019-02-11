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Три месяца отопительного сезона: запасы газа в ПХГ значительно сократились

Три месяца отопительного сезона: запасы газа в ПХГ значительно сократились
09:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Украина за три месяца отопительного сезона сократила запасы в ПХГ на 38%.

Украина с начала стартовавшего 7 ноября 2018 года сезона отбора газа из подземных хранилищ (ПХГ) по 9 февраля 2019 года снизила запасы в них на 37,9% (на 6 млрд 521.23 млн куб. м) – до 10 млрд 673,73 млн куб. м, свидетельствуют данные АО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", 7-30 ноября из ПХГ поднято 1 млрд 73,56 млн куб. м газа (44,73 куб. м/сутки), 1-31 декабря – 2 млрд 245,84 млн куб. м газа (72,45 млн куб. м/сутки), 1-31 января – 2 млрд 700,9 (87,13 млн куб. м), 1-9 февраля – 499,71 млн куб. м (55,52 млн куб. м), в т.ч. 2 февраля – 60,94 млн куб. м.

Отбор газа из хранилищ год назад – 9 февраля 2018 года – составил 83,75 млн куб. м при запасах 11 млрд 758,97 млн куб. м, два года назад – 89,11 млн куб. м при запасах 9 млрд 222,83 млн куб. м, три года назад – 54,43 млн куб. м при запасах 10 млрд 697,46 млн куб. м, четыре года назад – 57,34 млн куб. м при запасах 8 млрд 846,35 млн куб. м.

Как сообщалось, в 2018 году суммарный отбор газа из хранилищ превысил его закачку на 0,82 млрд куб. м, тогда как в 2017 году закачка превысила отбор на 2,733 млрд куб. м.

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В целом в течение прошлого года наибольший месячный отбор из хранилищ был зафиксирован в феврале (2 млрд 529,39 млн куб. м или 90,34 млн куб. м/сутки), а наибольшая месячная закачка – в августе (1 млрд 801,4 млн куб. м или 58,11 млн куб. м/сутки).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

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Газ, Отопительный сезон, ПХГ, Отбор газа.
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